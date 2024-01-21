'Великий лидер в Европе': Трамп сделал комплимент премьеру Венгрии Виктору Орбану

Экс-президент США оскандалился заявлением о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, назвав его "сильным человеком во главе страны".

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Трамп расхвалил Орбана / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Во время митинга в Манчестере, что в штате Нью-Гэмпшир, бывший президент США Дональд Трамп выразил комплиментарные слова в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Европейская правда.

Трамп назвал Орбана "великим человеком" и "великим лидером в Европе", указав, что некоторые люди могут не воспринимать его положительно.

"Некоторые люди не любят его, потому что он слишком сильный. Хорошо иметь сильного человека во главе страны", - сказал Трамп. видео дня

В то же время, претендентка на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года Никки Хейли, публично выразила сомнение относительно способности Дональда Трампа вернуться на пост президента. Ее слова процитировало агентство AP.

Хейли выразила свою реакцию на выступления Трампа, во время которых он в течение длительного периода времени идентифицировал ее как бывшего спикера Палаты представителей, Нэнси Пелоси.

При обсуждении штурма Капитолия 6 января 2021 года, Трамп ошибочно утверждал, что Хейли была ответственной за безопасность учреждения.

"Говорят, что он (Трамп - ред.) запутался, что он говорил о чем-то другом, что он говорил о Нэнси Пелоси. Я не хочу сказать ничего пренебрежительного, но боюсь, что мы не можем допустить, чтобы в условиях давления, связанного с президентством, эту должность занимал кто-то, в чьем психическом здоровье мы сомневаемся", - сказала Хейли.

Скандальные заявления Трампа

Напомним, как ранее сообщал Главред, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО увеличили свои расходы на коллективную оборону на "миллиарды и миллиарды" долларов. Он утверждает, что эти расходы были результатом его давления на них.

Дональд Трамп выступил против подписания соглашения с Белым домом, в которой говорится об укреплении границы с Мексикой и предоставлении военной помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления бывшего американского президента Дональда Трампа относительно того, что он быстро завершит войну в Украине.

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