Вертолет и истребитель США разбились в море: первые подробности инцидента

Коротко:
- Вертолет и истребитель Военно-морских сил США потерпели крушение
- Это произошло во время выполнения плановых операций
- Пилоты успели катапультироваться
Вертолет и истребитель Военно-морских сил США, выполнявшие плановые задачи с авианосца USS Nimitz, потерпели крушение в Южно-Китайском море с интервалом примерно в 30 мин. Об этом сообщил Тихоокеанский флот США.
Известно, что 26 октября вертолет MH-60R Sea Hawk упал около 14:45 по местному времени. По данным ВМС, всех трех членов экипажа успешно спасли.
После этого в 15:15 истребитель F/A-18F Super Hornet, приписанный к эскадрилье Fighting Redcocks (VFA-22), также потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря. Это произошло во время выполнения плановых операций с борта авианосца Nimitz.
Отмечается, что оба пилота успели катапультироваться и были благополучно эвакуированы.
"Все привлеченные военнослужащие находятся в безопасности и в стабильном состоянии. Причины обоих инцидентов в настоящее время изучаются", - говорится в сообщении.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 октября правительственный самолет США Boeing C-32A, на борту которого находился министр войны Пит Хегсет, подал сигнал бедствия во время полета над Атлантикой.
Кроме того, 1 сентября самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен из-за сбоев GPS был вынужден приземлиться в аэропорту болгарского Пловдива, ориентируясь по бумажным картам.
Тихоокеанский флот США
Тихоокеанский флот США - флот Соединенных Штатов Америки в Тихом океане, который преимущественно базируется на базе Перл-Харбор на Гавайях. Он был создан в 1907 году путем соединения Азиатской эскадры и Тихоокеанской эскадры США. Сейчас Тихоокеанский флот США состоит из Третьего и Седьмого флотов и из Тихоокеанской военно-морской авиации, Тихоокеанских военно-морских надводных сил, Тихоокеанских военно-морских подводных сил и других подразделений, пишет Википедия.
