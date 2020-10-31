"Все решается в эти недели": у Тихановской раскрыли планы по свержению Лукашенко

Лукашенко чувствует себя неуверенно и пытается помешать акциям оппозиции - советник Тихановской / Reuters

Глава Беларуси Александр Лукашенко своими действиями пытается запугать белорусов и помешать протестным акциям против режима. Однако он потерял нити управления государством, поэтому все может решиться уже в ближайшие недели.

Об этом заявил советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франк Вячорка в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, закрытие границы Беларуси свидетельствует об эксцентричном поведении Лукашенко, который осуществляет попытки помешать протестным акциям оппозиции.

"Я не думаю, что это что-то новое, он пытается запугать людей и помешать протесту. Но он также смотрит, какой будет реакция общества на закрытие и изоляцию страны", - считает Вячорка.

Что касается лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, она реагирует на ситуацию и работает по двум ключевым направлениям – оказывает давление на власть с целью изоляции режима Лукашенко при помощи призывов к санкциям и пытается помочь бизнесу, который сейчас страдает от прессинга спецслужб.Читайте такжеЕС наносит удар по Лукашенко: анонсировано новое решение Брюсселя

При этом Александр Лукашенко уже потерял контроль над ситуацией, развитие которой переходит в решающую фазу.

"Сейчас идет перетягивание каната, логичная борьба. Лукашенко себя чувствует неуверенно, потому что он не контролирует ни улицу, ни государственный аппарат. Все решается, можно сказать, в эти недели", - подчеркнул Вячорка.

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