"Все решается в эти недели": у Тихановской раскрыли планы по свержению Лукашенко

Лукашенко пытается запугать людей и помешать акциям оппозиции, однако ему не подконтрольна ни улица, ни государственный аппарат, считает Франк Вячорка.
Глава Беларуси Александр Лукашенко своими действиями пытается запугать белорусов и помешать протестным акциям против режима. Однако он потерял нити управления государством, поэтому все может решиться уже в ближайшие недели.
Об этом заявил советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франк Вячорка в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, закрытие границы Беларуси свидетельствует об эксцентричном поведении Лукашенко, который осуществляет попытки помешать протестным акциям оппозиции.
"Я не думаю, что это что-то новое, он пытается запугать людей и помешать протесту. Но он также смотрит, какой будет реакция общества на закрытие и изоляцию страны", - считает Вячорка.
Что касается лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, она реагирует на ситуацию и работает по двум ключевым направлениям – оказывает давление на власть с целью изоляции режима Лукашенко при помощи призывов к санкциям и пытается помочь бизнесу, который сейчас страдает от прессинга спецслужб.Читайте такжеЕС наносит удар по Лукашенко: анонсировано новое решение Брюсселя
При этом Александр Лукашенко уже потерял контроль над ситуацией, развитие которой переходит в решающую фазу.
"Сейчас идет перетягивание каната, логичная борьба. Лукашенко себя чувствует неуверенно, потому что он не контролирует ни улицу, ни государственный аппарат. Все решается, можно сказать, в эти недели", - подчеркнул Вячорка.
События в Беларуси
- На территории республики Беларусь продолжается забастовка и массовые акции, направленные против режима Александра Лукашенко, власть которого после выборов 9 августа не признает Запад и значительная часть белорусского народа.
- Официальный Минск принял решение закрыть границу, мотивируя это опасностью распространения коронавируса. Президент Лукашенко утверждает, что ситуация в стране накалилась до предела, а против Беларуси "развернули террористическую войну".
- Лукашенко 30 декабря заявил, что власть готовится к максимально жестким мерам по пресечению протестов в Беларуси. Режим не намерен отступать и будет действовать решительно.