Европейский союз обречен, впереди - экономический коллапс

Германия без Ангелы Меркель перестанет финансово удерживать все части империи вместе.

Канцлер Германии Ангела Меркель.

"ЕС распадется , если А. Меркель уйдет в отставку"

Это печальную истину никто в ЕС не решался произнести на официальном уровне, пока вчера это не сделал министр иностранных дел Мальты г-н А. Кармело. Никто не решался, потому что это подрывало самый главный принцип, на котором, якобы, держался фундамент Евросоюза. Это принцип гласит следующее: Европейский Союз объединился вокруг единых ценностей и управляется независимыми от конкретных политических деятелей демократическими институтами.

Повторим еще раз: "независимыми от конкретных политических деятелей демократическими институтами". Но почему же тогда все так бояться приближающейся отставки Меркель? Ведь независимые демократические институты никуда не исчезнут, после ее ухода. Для институтов, вообще-то, все равно кто у власти. Политики приходят и уходят, а институты, то есть, правила игры, вечны.

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В чем же проблема? А проблема в том, что ЕС, на самом деле, так и не смог создать этих самых независимых от политиков демократических институтов и не выработал на самом деле единых ценностей. Это все была красивая сказка и ЕС держался вместе благодаря военной мощи и защите США, деньгам Германии и 13-летнему правлению Меркель, которая была, по сути, Императором Священной Римской Империи и сама стала фактически самым главным и самым эффективным институтом ЕС. Накануне саммита ЕС, который открывается сегодня, Министр Мальты Кармело откровенно и прямолинейно заявил:

"А. Меркель является совершенно необходимым элементом не только для выживания еврозоны. Ее уход от власти приведет к нестабильности и последующему распаду ЕС".

В Европейском Союзе распадется самый главный его институт - институт имперской власти, который воплощала в себе Ангеле Меркель. Распадается, потому, что ей некому передать свою власть: сейчас в Германии нет политиков, которые хотели бы продолжать имперскую политику Меркель, потому что имперскость Германии означает необходимость финансово удерживать все части империи вместе. Это довольно накладно, а практически все экономисты в один голос указывают, что немецкое экономическое чудо закончилось. В Германии уже началось серьезное замедление экономического роста и впереди, по оценкам, экономику Германии ждут нелегкие времена. Это объясняется несколькими причинами:

- стареющее население и отрицательные темпы роста немецкого населения;

- исчерпанность модели роста за счет экспорта ( доля экспорта уже достигла 50% от ВВП!);

- окончание действия эффекта присоединения ГДР, что давало огромный источники дешевой рабочей силы и позволяла выигрывать конкуренцию на экспортных рынках;

- развал банковской системы;

- слишком сильное экономическое расслоение людей по доходам;

- государственная и корпоративная бюрократия, которая сдерживает инновации;

- жесткое требование США увеличить затраты на оборону;

- низкое качество прибывающих мигрантов, которые не решают экономических проблем Германии, а, напротив, ложатся непомерных грузом на бюджет и создают напряженность.

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Если торговая война продолжиться и если Трамп введет еще пошлины на немецкие автомобили, экономика Германии вступит в стагнацию с тяжелыми последствиями.

Германия стоит перед тяжелым выбором. Экономическое положение уже не позволяет ей выступать донором ЕС. Но если отказаться от этой роли, то еврозона быстро распадется и Германия потеряет свое главное преимущество, благодаря которому она быстро роста с 1999г- единая валюта. Расчеты показывают, что в случае распада еврозоны экспорт Германии упадет на 10-12%, что будет для нее означать почти экономический коллапс.

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Величайшая глупость Европы - введение евро в 1999 г. - скоро будет стоить ее авторам, и в первую очередь Германии, как главного лоббиста, огромных неприятностей, которым уступят разве что страданиям Европы в результате возникновения в ней фашистских режимов в 30-х.

Сегодня на саммите ЕС, по существу, будет решаться судьба Меркель и судьба самого ЕС. "Курфюрсты" еще смогут удержать Меркель и (ее преданного евро-канцлера Ж.К. Юнкера) на троне еще можно некоторое время, но спасти ЕС она все равно уже не сможет. ЕС обречен, потому что он финансово не самодостаточен и не был построен на единых ценностях и независимых демократических институтах. ЕС был современной карикатурной реинкарнацией Священной Римской Империи, которую наивно пытались выстроить на демократических (Империю!!) принципах. Поэтому и срок этой эклектической карикатуры оказался столь коротким.

Андрей Головачев, политический эксперт

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