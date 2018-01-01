Итоги недели. Битва за автокефалию, дерзкий Гройсман и провал "Петра пятого"

Темой недели стало возможное предоставление автокефалии украинскому православию.

Порошенко инициировал создание поместной церкви

Петр Порошенко и 268 парламентариев поддержали обращение УПЦ (КП) и УАПЦ к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинскому православию . Владимир Гройсман живо подменил отчет правительства в стенах Верховной Рады чередой политических заявлений. Игорь Коломойский обозначил свою антипатию в президентской кампании. Александр Онищенко пробует себя в качестве литератора. Арсен Аваков приправил визит за океан предложениями по реинтеграции Донбасса.

Получившая заметный импульс после начала российской агрессии на Донбассе тема автокефалии украинского православия получила новое предметное продолжение. Президент и 268 народных депутатов поддержали обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой признать каноничность и самостоятельность украинского православия. На Банковой полагают, что сегодня для этого наиболее выгодный момент, ожидая ответа от Священного Синода Константинопольского патриархата уже в мае. При этом Порошенко счел необходимым подчеркнуть не только "опрометчивость" основания киевскими князьями Москвы, но и заверил, что поместная православная церковь в случае создания не будет государственной.

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В авангарде сопротивления автокефалии оказался "Оппозиционный блок", словно решивший подтвердить многочисленные предположения об его связях с Россией. Внутри самой БПП православную тему проигнорировала группа "УДАР", что дает почву для предположений об особой позиции Виталия Кличко по этому вопросу. В любом случае ожидать блицкрига поместной православной церкви не стоит, куда вероятнее сосуществование на территории Украины двух канонических православных церквей.

Словно подтверждая, что гибридная война идет не столько за территории, сколько за сознание людей, руководство Украины запустило на уходящей неделе систему глушения сигнала российских и сепаратистских телеканалов на Донбассе. При этом вещание украинских телевизионщиков остается доступным для местных жителей. Шаг, безусловно, важный, но требующий поддержки другими мероприятиями в Донецкой и Луганской областях.

Премьер-министр Владимир Гройсман, подчеркнувший, что отчет правительства был передан в Верховную Раду еще в феврале, как и следовало ожидать, не видит оснований для отставки правительства. Свою уверенность глава Кабмина решил подкрепить чередой ярких политических заявлений, отметив, что правительству не хватает полномочий для более активной работы, подчеркнув готовность отчитаться перед любой аудиторией и акцентировав на своем участии в будущих парламентских выборах. Справедливости ради отмечу, что показатели экономического роста за два года премьерства Гройсмана не столь впечатляющи, чтобы кто-то сегодня всерьез претендовал на премьерское кресло.

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Хотя президентская кампания пока не стартовала, а отсутствие обновленного состава Центризбиркома заметно ослабляется интенсивность предположений о досрочных парламентских выборах, некоторые теневые игроки заранее заявляют свои позиции. Игорь Коломойский, к примеру, подчеркнул, что готов во время президентских выборов поддержать "любого достойного кандидата, кроме Петра Порошенко". Фаворитом главной политической гонки пятилетки Коломойский считает Юлию Тимошенко, пока предпочитающей беречь рейтинг в условиях минимальной политической активности.

Александр Онищенко, сохраняющий депутатский статус даже за рубежом, начал рекламировать собственную книгу о "Петре Пятом" с собственной интерпретацией политических событий в Украине. Выход книги Онищенко предваряет обнародованием записей якобы с разговорами с участием президента, которые, признаем, не вызвали ажиотажа в украинском политикуме.

Свой рабочий визит за океан министр внутренних дел Арсен Аваков предварил интервью "УП", посвященным одному вопросу – стратегии реинтеграции Донбасса. Шеф МВД достаточно предсказуемо отметил, что наступление военных может обернуться столкновением с российской армией, зато тактика постепенного установления контроля над населенными пунктами, которой все аплодируют, может быть более успешной. Позиция Авакова в данном случае может рассматриваться не как истина в последней инстанции, а как приглашение к дискуссии о перспективах реинтеграции Донбасса.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для "Главреда"