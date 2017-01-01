О бедном гусаре замолвите слово

Накануне светлого духовного праздника — в режиме "Что, где, зачем?".

Порошенко задекларировал свыше миллиона гривен дохода от своего банка ПИБ Reuters

Станет ли убийство Ирины Ноздровской фактором, переводящим протесты на новый уровень, как сработало избиение студентов на Евромайдане?

Нет, не станет. В народе правозащитница — синоним "выскочки", которой больше всех надо. Расправа над ней, конечно, несправедливость, но "сама виновата".

Станет ли убийство правозащитницы новой Врадиевкой, когда волей-неволей власти пришлось на это реагировать? Устраивать чистку рядов, показательно наказывать стрелочников?

Нет, не станет. Власть перешла в режим жесткого игнора общества и пресечения особо активных. Ситуацию с Ноздровской могут использовать, но только в том случае, если это окажется выгодно крупным игрокам во власти для решения своих бизнесовых и корпоративных интересов.

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Станет ли эта трагедия очередным разочаровывающим фактом, отталкивающим цивилизованный мир от Украины?

Уже стала. И никакими песнями про "личный контроль" уже ничего не исправить: процент раскрываемости резонансных дел на "личном контроле" стремится к нулю.

Удастся ли Михеилу Саакашвили сплотить оппозицию и развернуть протесты с новой силой и массовостью?

Только в случае, если такую команду даст "вашингтонский обком". Но там сейчас явно не до Украины. Там разоблачительную книгу о Трампе и его окружении обсуждают, им это куда важнее, без шуток.

Удастся ли власти таки депортировать неугомонного МС навстречу приговору грузинского суда?

Не удастся. Потому что нашей власти хорошо удаются только бизнесово-коррупционные схемы. Остальное — коряво, неэффективно. Зачастую во вред себе, и, как правило, во вред стране.

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И напоследок. Президент Порошенко задекларировал свыше миллиона гривен дохода от своего банка ПИБ. Никаких "слепых трастов", все на виду: банк принадлежит ПАПу, банк на редкость успешен. При этом Президент Порошенко по должности — основная фигура, влияющая на банковскую сферу. Достаточно вспомнить, что именно Президент выдвигает главу Нацбанка — главного регулятора (или не выдвигает, как сейчас).

Вот что еще надо, чтобы разглядеть совершенно очевидный конфликт интересов и поставить вопрос об ответственности? Одного этого факта с головой достаточно для отстранения от должности.

В той стране, которую мы обязательно построим. С Праздником!

Александр Кочетков, аналитик, политолог