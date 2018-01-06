Украина - королевство кривых зеркал

В Украине, как в королевстве кривых зеркал, все понятия вывернуты наизнанку. Возьмем , например, понятие "реформы". Реформами у нас называют любые изменения законов, которые при этом еще и , как правило, ухудшают положение основной массы людей.

Медицинская, пенсионная, налоговая, ЖКХ, судебная, образования и т.д. " реформы" довели положение большинства людей до черты бедности и заставили миллионы выехать за рубеж в поисках спасения.

А между тем , реформами называют только такие изменения, которые ведут к улучшению жизни людей, обычно за счет расширения рамок их политической или экономической свободы или того и другого вместе. В этом смысле в Украине реформы еще и не начинались.

Читайте также: Украинский скотный двор

А что же было? Были антиреформы. А если серьезно, то произошло банальное банкротство государства по основным своим социальным обязательствам , отказ от которых власть лицемерно и пафосно называет " реформами".

А главный нарушитель Конституции в Украине называется ее гарантом.

И так во всем, куда не кинь. Это королевство кривых зеркал.

Андрей Головачев, политический эксперт