Почему Трамп поехал в Давос

Америка все еще может самостоятельно создать миру проблемы, но уже не в состоянии их, как прежде, сама решить.

Однако, времена изменились. Институт Гэллапа зафиксировал, что США стали стремительно терять свое лидерство в глазах мира.

Ниже приведен процент тех , кто одобряет действия США на мировой арене:

Норвегия 13%

Мексика 16%

Канада 20%

Германия 22%

Франция 25%

Турция 27%

Индия 29%

Великобритания 33%

Бразилия 33%

Япония 31%

Ю. Корея 39%

Польша 56%

Израиль 67%

Россия 8%

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Резкое падение авторитета США в глазах Европы и Канады позволяет говорить о том, что США перестали быть не только глобальным лидером, но потеряли и лидерство внутри Западного мира. ЕС постепенно начинает приобретать глобальную субъектность, выступая самостоятельным, отличным от США, геополитическим центром власти. Яркими примерами этого являются:

- самостоятельная и отличная от США позиция ЕС по Ирану

- критика Европейским союзом действий США в КНДР

- отказ ЕС поддержать жесткую линию США по отношению к России в Донбассе

- отказ ЕС поддержать США в его торговой войне с Китаем

- отказ Германии следовать линии США в отношении Северного потока-2 и т.д.

Удержать свою гегемонию США уже не в состоянии: однополюсный мир закончился. Впереди еще более опасная эпоха многополюсного мира. США все еще могут самостоятельно создать миру проблемы, но уже не в состоянии их, как прежде, сами решить.

Андрей Головачев, политический эксперт