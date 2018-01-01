Демарш "Газпрома". Эксперт объяснил, чем обернется намерение РФ разорвать газовые контракты

"Газпром" создает психологический эффект давления на украинское руководство и руководство ЕС, считает Михаил Гончар.
Такое мнение президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар высказал во время чата в "Главреде".
По его мнению, "Газпром" создает соответствующий медиа и психологический эффект давления на украинское руководство и руководство ЕС с тем, чтобы заставить Киев учитывать российскую позицию, а Брюссель склонить к лояльному отношению в вопросе строительства "Северного потока-2".
"Однако. даже если контракты будут расторгнуты, или их действие завершится в определенный срок — 31 декабря 2019 года, "Газпром" не сможет обойтись без услуг украинской ГТС, по крайней мере еще в течение двух лет "Газпром" будет "доводить до ума" (выполнять работу по испытанию вновь построенных газотранспортных систем "Северный поток-2" и "Турецкий поток") до вывода их на проектную мощность. Поэтому, так или иначе, какой-то временный транзитный контракт будет подписан", — считает он.
По словам эксперта, если будет иметь место консолидированная позиция Украины и Европейской комиссии, то совместными усилиями можно склонить российскую сторону к подписанию очередного долгосрочного контракта с соответствующими гарантиями транзитных объемов по принципу "транспортируй или плати".
"Пока мы наблюдаем отстраненную позицию Европейской комиссии, позицию посредника между Украиной и Россией, что, на мой взгляд, недопустимо, поскольку Украина, а не Россия, является членом договора Энергетического сообщества, Украина, а не Россия имеет Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина, а не Россия имплементирует Третий энергопакет. Поэтому логично, что Брюссель и Киев должны действовать консолидировано", — указал собеседник.
Гончар добавил, что задачей украинской дипломатии в этом контексте является вопрос достижения консолидации усилий в интересах как Украины, так и ЕС.
"Для нас важно добиться гарантий загрузки нашей ГТС хотя бы на уровне 60 млрд кубометров в год, тогда она сохранит свою функциональность, и хотя и близкую к нулю, но положительную рентабельность", — резюмировал аналитик.
Напомним, "Газпром" отправил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит топлива.
Отметим, что ранее Гончар рассказал, каким странам невыгодно строительство "Северного потока-2".