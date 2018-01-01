Демарш "Газпрома". Эксперт объяснил, чем обернется намерение РФ разорвать газовые контракты

"Газпром" создает психологический эффект давления на украинское руководство и руководство ЕС, считает Михаил Гончар.

Эксперт оценил разрыв газовых контрактов между Украиной и РФ 24 Канал

Разрыв газовых контрактов между Украиной и Россией не освободит стороны от выполнения своих обязательств согласно этим контрактам, поэтому так просто подобное намерение России реализовать не удастся.

Такое мнение президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар высказал во время чата в "Главреде".

По его мнению, "Газпром" создает соответствующий медиа и психологический эффект давления на украинское руководство и руководство ЕС с тем, чтобы заставить Киев учитывать российскую позицию, а Брюссель склонить к лояльному отношению в вопросе строительства "Северного потока-2".

"Однако. даже если контракты будут расторгнуты, или их действие завершится в определенный срок — 31 декабря 2019 года, "Газпром" не сможет обойтись без услуг украинской ГТС, по крайней мере еще в течение двух лет "Газпром" будет "доводить до ума" (выполнять работу по испытанию вновь построенных газотранспортных систем "Северный поток-2" и "Турецкий поток") до вывода их на проектную мощность. Поэтому, так или иначе, какой-то временный транзитный контракт будет подписан", — считает он.

По словам эксперта, если будет иметь место консолидированная позиция Украины и Европейской комиссии, то совместными усилиями можно склонить российскую сторону к подписанию очередного долгосрочного контракта с соответствующими гарантиями транзитных объемов по принципу "транспортируй или плати".

"Пока мы наблюдаем отстраненную позицию Европейской комиссии, позицию посредника между Украиной и Россией, что, на мой взгляд, недопустимо, поскольку Украина, а не Россия, является членом договора Энергетического сообщества, Украина, а не Россия имеет Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина, а не Россия имплементирует Третий энергопакет. Поэтому логично, что Брюссель и Киев должны действовать консолидировано", — указал собеседник.

Гончар добавил, что задачей украинской дипломатии в этом контексте является вопрос достижения консолидации усилий в интересах как Украины, так и ЕС.

"Для нас важно добиться гарантий загрузки нашей ГТС хотя бы на уровне 60 млрд кубометров в год, тогда она сохранит свою функциональность, и хотя и близкую к нулю, но положительную рентабельность", — резюмировал аналитик.

Напомним, "Газпром" отправил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит топлива.

Отметим, что ранее Гончар рассказал, каким странам невыгодно строительство "Северного потока-2".