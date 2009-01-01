Доллар "потерял" шесть копеек. Нацбанк назвал курс гривны после выходного

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2851,2332 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

повысил— гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.

Официальный курс гривны на среду, 9 марта (8 число — выходной, отмечается Международный женский день):

100 долларов — 2695,9467 грн (7 марта — 2702,1320);

100 евро — 2851,2332 грн (2862,0982);

10 рублей — 4,6272 грн (4,6319).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.