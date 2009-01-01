Доллар "потерял" шесть копеек. Нацбанк назвал курс гривны после выходного

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2851,2332 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на шесть копеек.
Официальный курс гривны на среду, 9 марта (8 число — выходной, отмечается Международный женский день):
100 долларов — 2695,9467 грн (7 марта — 2702,1320);
100 евро — 2851,2332 грн (2862,0982);
10 рублей — 4,6272 грн (4,6319).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.