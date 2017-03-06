НБУ повысил курс гривны: доллар подешевел на десять копеек

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 10 копеек.

Официальный курс гривны на 7 марта:

100 долларов — 2702,1320 грн (6 марта — 2711,9249);

100 евро — 2862,0982 грн (2865,1487);

10 рублей — 4,6319 грн (4,6035).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.