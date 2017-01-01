Экс-министр объяснил, почему криптовалюты очень скоро запретят во всем мире

Криптовалюты удобны для проведения операций по уходу от уплаты налогов, отметил Суслов.

Криптовалюты удобны для проведения операций по "отмыванию" денег, отметил Виктор Суслов Главред

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что криптовалюты — идеальное средство накопления богатства и осуществления расчетов для коррупционеров, поэтому очень скоро они и их использование будут запрещены всеми странами мира.

Криптовалюты являются чисто спекулятивным проектом, "на них есть спрос, пока растет их курс, как только курс начнет падать, произойдет обвал", рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"В Украине операции с криптовалютами пока не запрещены. Но надо понимать, что попытка создания денежных средств, оборот которых не находится под контролем государсва, чрезвычайно опасна", — отметил собеседник.

Экс-министр добавил, что "сегодня никто не несет ответственности за платежеспособность криптовалют, не исключено, что завтра люди, которые их запустили, точно так же их и спишут со всех счетов".

"Кроме того, криптовалюты удобны для проведения операций по "отмыванию" денег, уходу от уплаты налогов. Криптовалюты — идеальное средство накопления богатства и осуществления расчетов для коррупционеров", — подчеркнул Суслов.

"Поэтому я не сомневаюсь, что очень скоро криптовалюты и их использование будут запрещены всеми странами мира. Тогда те, кто в них вложился в расчете на быстрое обогащение, понесут потери", — сказал гость.

Ранее американский предприниматель, миллиардер, а также крупнейший в мире и один из самых известных инвесторов Уоррен Баффетт выразил мнение, что криптовалюты ждет плохой конец.