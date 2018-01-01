Глава "Нафтогаза" пожаловался на миллиардные штрафы от ГФС, опубликованы документы

Реальная причина штрафов — отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать поставленный на оккупированную территорию "Газпромом" газ.

Государственная фискальная служба Украины выписала главе Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 млрд грн, которые он должен уплатить не позднее пятнадцати дней.

"То есть я (как физическое лицо) должен уплатить 8,3 млрд грн "не позднее пятнадцати дней", — написал Коболев на своей странице в Facebook.

По мнению Коболева, таким образом кто-то в ГФС решил его поздравить с исторической победой в Стокгольме.

"А вот и поздравление с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 млрд грн. Основание, указанное в тексте постановления: "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопровождающих документов", — отметил он.

По его словам, реальная причина этих штрафов — отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать поставленный на оккупированную территорию "Газпромом" газ.

"Реальная причина — отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать природный газ, который "Газпром" контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не потребляли, но на котором настаивает "Газпром", — сказал Коболев.

"Я не жалуюсь, я просто хочу, чтобы все понимали, с какими "патриотами" нам здесь приходится иметь дело", — добавил он.

Документы Фискальной службы о штрафе подписаны начальником Энергетической таможни ГФС Игорем Пиковским.

Напомним, "Нафтогаз" судился с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл.

По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл. При этом "Газпрому" ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате этих средств Украине.