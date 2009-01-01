Порошенко назвал ключевую реформу в Украине на 2017-й

Президент сказал, что принципиально не делит правоохранительные органы на хорошие и плохие.

Петр Порошенко УНИАН

Президентзаявил, что в Украине антикоррупционная реформа остается ключевой на 2017-й год.

Об этом глава государства рассказал в Киеве на заседании Совета регионального развития, пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что коррупцию тоже есть все основания рассматривать как угрозу экономическому росту и нацбезопасности.

"Заработали Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура, Агентство по предотвращению коррупции…", — сказал Порошенко.

По словам украинского лидера, он принципиально не делит правоохранительные органы на новые и старые, хорошие и плохие. "Все они делают общее дело, и позитивные сдвиги очевидны и в работе СБУ, и в тяжелом процессе становления Национальной полиции, и в деятельности прокуратуры, НАБУ", — считает политик.

Ранее Петр Порошенко говорил, что Украина к 2019 году должна достичь годовой инфляции на уровне 5% благодаря продуманной монетарной политике, а также запустить кредитование, в том числе и через снижение учетной ставки Национального банка.