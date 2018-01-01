Суд простил Коболеву штраф в $ 260 млн

Также суд закрыл дело о нарушении Коболевым таможенных правил.

Андрей Коболев УНИАН НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева Энергетическая таможня Госфискальной службы Украины.

Как сообщает РИА Новости, штраф Коболеву был назначен за отказ оформлять газ, поставленный "Газпромом" на Донбасс.

Также суд закрыл дело о нарушении Коболевым таможенных правил. Аналогичное дело в отношении самого "Нафтогаза" суд закрыть отказался.

Штраф главе "Нафтогаза" был выписан начальником Энерготаможни Игорем Пиковским в феврале этого года. "Вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня получил от Государственной фискальной службы Украины: два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 млрд гривен. То есть я, как физическое лицо, должен уплатить 8,3 млрд гривен "не позднее пятнадцати дней", - жаловался Коболев в Facebook.

Штраф был наложен за "не обеспечение возможности предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопроводительных документов". Однако сам Коболев считает, что настоящая причина в отказе "Нафтогаза" оформить газ, поставленный "Газпромом" на территории "ЛДНР".

"Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не потребляли, но на оплате которого настаивает Газпром. Я не жалуюсь, я просто хочу, чтобы все понимали, с какими "патриотами" нам здесь приходится иметь дело", - пояснил Коболев.

Ранее сообщалось, что Украина не сможет передать функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны независимому оператору без согласия "Газпрома".

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