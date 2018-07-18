Стокгольм оставил в силе зависимость "Нафтогаза" от "Газпрома"

Украина не сможет передать функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны независимому оператору без согласия "Газпрома".

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

В НАК пояснили, что Стокгольмский арбитраж запретил компании внести изменения в действующий контракт, позволяющие "Нафтогазу" передать свои права и обязанности по транзитному контракту без письменного согласия "Газпрома" третьему лицу.

В компании отметили, что если передать транзит газа независимому оператору в данный момент, у "Газпрома" появится возможность досрочно расторгнуть действующий транзитный контракт, по которому "Нафтогаз" требует в Стокгольмском арбитраже дополнительные млрд.

В июле Украина взыскала с "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках решения Стокгольмского арбитража.

"Мы уже взыскали более 100 млн грн с Газпрома в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн", - заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По словам Петренко, в настоящее время ведутся переговоры с иностранными советниками о взыскании с российского концерна еще 172 млрд гривен.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию в $ 4,63 млрд по контракту на транзит газа - с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы штраф должен был составить $ 2,56 млрд.