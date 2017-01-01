Volkswagen и Adidas открестились от обвинений Климкина в работе в аннексированном Крыму

Adidas придерживается действующего законодательства, заявили в немецком концерне.

В Volkswagen ответили на слова Климкина coverhdwallpapers.com

В ответ на обвинение главы МИД Украины Павла Климкина о работе в аннексированном Крыму немецкие концерны Volkswagen и Adidas заявили, что придерживаются санкций против РФ.

"Конечно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", — сообщили в пресс-службе Volkswagen в ответ на запрос "Немецкой волны".

В Adidas же в ответ на просьбу прокомментировать заявление Климкина подчеркнули: "Adidas в принципе придерживается действующего законодательства".

Отметим, ранее на совместном брифинге с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в Киеве Климкин заявил, что Украина не оставит без реакции деятельность на территории Крыма немецких компаний Volkswagen и Adidas.