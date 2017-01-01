Армагеддон в США: жителей Аляски после землетрясения эвакуируют из-за угрозы цунами

Подземные толчки произошли в океане у берегов полуострова.

Скриншот: youtube / Terrifive

Мощные подземные толчки магнитудой 8,2 балла были зафиксированы в США у берегов Аляски.

Вследствие землетрясения на полуострове и в некоторых района соседней Канады объявлена угроза цунами, сообщает Геологическая служба США.

По информации геологов, первые десятиметровые волны обрушились на берег полуострова спустя час после подземных толчков в океане. Позже были зафиксированы волны высотой 13 метров. Жителей Аляски вывозят из опасного региона, о цунами оповещает сирена.

На острове Кадьяк вблизи Аляски проживает чуть больше шести тысяч человек. Им местные власти рекомендовали переждать стихию в безопасных местах.

"Первая волна подтвердилась почти час назад. События могут длиться от одного часа до нескольких часов. Берегите себя", - сказано в сообщении местных властей.

Специалисты прогнозируют, что после острова Кадьяк высокие волны настигнут берег Гавайских островов. Цунами ожидают на всем западном побережье США, однако не исключают, что разрушительная стихия может обойти регион стороной.

Напомним, ранее в штате Мичиган (США) неподалеку от города Детройт из космоса рухнул метеорит.