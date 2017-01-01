Сегодня, 19:50 RSS

Астролог дал прогноз по поводу ядерной войны в 2018-м

Сегодня, 14:11

Известный специалист по астрологии спрогнозировал дальнейшее развитие событий вокруг "ядерных игр" Северной Кореи.

1
Взрыв ядерной бомбы News Front
Известный астролог Влад Росс во время чата для "Главреда" ответил на вопросы читателя, посвященные опасности "ядерных игр" Северной Кореи и возможности ядерной войны.

"Еще делая прогноз на 2017 год, Год Огненного Петуха, я говорил о том, что мир может оказаться на грани ядерной войны. И мой прогноз полностью сбылся. Слава Богу, что до сих пор никто ни в кого не выпустил ракету. Такая опасность будет сохраняться до середины февраля. Что-то может произойти перед началом Олимпийских игр 9 февраля, ведь Южная Корея там рядом. Даст Бог, мы переживем этот период, а дальше нас будет ожидать мирный год, когда ядерное оружие не будет ни в коем разе применено", - сказал он.

Напомним, ранее астролог предсказал, что ждет Петра Порошенко в 2018 году.
Теги:  
Росс, астролог, Северная Корея, ядерная война
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...