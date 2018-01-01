Deutschlandfunk: Украина "вправила мозги" немецким политикам

Встреча представителей партии "Альтернатива для Германии" с послом Киева Андреем Мельником стала для депутатов "холодным душем".

Фото: deutschlandfunk/Thomas Franke

Восемь членов партии АДГ ("Альтернатива для Германии") отправились в Крым,Россией четыре года назад.

Их путешествие не нашло понимание в партии, а Украина вынуждена была отреагировать жестко, пишет немецкое издание Deutschlandfunk.

Цель поездки состояла в том, чтобы получить представление о Крыме, объясняет Роджер Беккамп, член парламента АДГ Северной Рейна-Вестфалии. Он объясняет, что люди в Крыму "не понимают, почему их санкциями наказывают за референдум, в котором они высказались за присоединение к России".

Российские газеты и телеканалы подробно осветили событие, отметив, что немцы ожидали разрушенных дорог в Крыму и теперь удивлены некоторым недавно построенным трассам. Далеко не в каждом репортаже рассказывается, что восемь парламентариев представляют федеральные земли [а не Бундестаг]. Вместо этого их чаще всего представляли как просто депутатов из Германии. Эти федеральные тонкости игнорируются. В заявлениях политики требуют прекращения санкций против России, поэтому в ходе обсуждения на радиостанции Deutschlandfunk парламентарий из Берлина Харальд Лаац заявил, что это общая позиция АДГ, которая "явно против санкций".

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Однако поездка делегатов на полуостров получила одобрение далеко не во всех федеральных землях. Так, лидер берлинской парламентской группы четко определил, что он думает по поводу визита в Крым: ничего. Однако не дает развернутого комментария и подчеркивает, что депутаты путешествуют как частные лица. Этот факт тоже не получил освещения в российских СМИ.

Поскольку на протяжении почти четырех лет официальные визиты в Крым не осуществляются, поездки на полуостров предлагаются Россией в рамках "народной дипломатии" - в программу включаются посещение туристических достопримечательностей и недавно построенной инфраструктуре. О визитерах обычно рассказывают в СМИ, однако круг собеседников у них выборочный: встречи с крымскими татарами или украинцами, противостоящими аннексии и, следовательно, преследуемыми, обычно не происходят.

Украина против поездки резко протестовала. Крым является частью Украины в международном праве, потому Киев считает въезд на полуостров из Москвы незаконным. Федеральное правительство и Министерство иностранных дел разделяют эту позицию.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник беседовал с представителями фракции АДГ в Дюссельдорфе, а впоследствии рассказал в твиттере о "неприятной, но полезной миссии" - вправить мозги руководству АДГ в парламенте Северной Рейн-Вестфалии. По словам Мельника, "холодный душ" явно подействовал. Рогер Бекамп из Кельна сообщил, что хочет весной вернуться в Крым, но на этот раз воспользоваться приглашением Украины. Однако поездка в Киев, скорее всего, станет невозможной из-за расследования, которое украинская прокуратура начала против депутатов.