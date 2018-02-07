Украинский посол в Германии "вправил мозги" немецким депутатам, незаконно посетившим Крым

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "вправил мозги" немецким депутатам, которые посетили аннексированный Крым.

"Разговор длился почти полтора часа. Сначала они не хотели, им была неприятна эта тема, но потом осознали, что никуда не спрятаться", — сказал посол в интервью Укринформу.

"Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции AfD ("Альтернатива для Германии". — ред.) в парламенте Нижнего Рейна — Вестфалии за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег...", — написал он в своём Twitter.

Довелося виконати малоприємну, але корисну місію - вставити мізки керівництву фракції AfD у Парламенті Нижнього Рейну-Вестфалії через злочинний вояж до Криму їх авантюрних колег: здається, наш холодний душ подіяв. Партія публічно відмежувалася від цього https://t.co/wLxzVtCb3B — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 7 февраля 2018 г.

По мнению дипломата, его беседа с немецкими парламентариями оказалась продуктивной.

Мельник считает, что ему удалось донести свой меседж, в результате члены фракции подтвердили, что дистанцируются от своих однопартийцев и что мандата у тех не было. Правда, когда возможность такой поездки обсуждалась, было принято решение не поддерживать её, но и не мешать.

"Кажется, наш холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от этого", — подчеркнул Мельник.

Как известно, 3 февраля сообщалось, что в Крым прибыла делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии от партии "Альтернатива для Германии".

В отношении делегатов в Украине возбудили уголовное дело.