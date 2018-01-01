Инаугурация Путина-2018: Астролог указал на интересную деталь

Путин может вскоре потерять власть, считает Влад Росс.

Астролог спрогнозировал Путину уход из власти

Для инаугурации Владимира Путина был выбран крайне неблагоприятный день, заявил в комментарии "Главреду" астролог Влад Росс.

"Все говорит о том, что Владимир Путин не продержится у власти до конца своего нового президентского срока. Прежде всего, следует отметить, что в 12:04 закончилась церемония инаугурации Путина, и он закончил читать речь. В это время как раз восходил 27-ой градус Льва. А в астрологии последние градусы Льва говорят о завершении царствования или властвования. Это можно понимать однозначно: начавшийся сегодня новый президентский срок Путина — точно последний срок для него. Это однозначно и бесповоротно", - отметил Росс.

"Также 27-ой градус символизирует собой неожиданное убийство, неожиданный уход из жизни. И такой знак на инаугурации может говорить о том, что этот человек может неожиданно лишиться престола. А символ этого градуса — птенцы, которые пытаются взлететь, но падают с высокого гнезда, - добавил астролог.

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Кроме того, по словам Росса, Луна при этом находилась в 9-ом градусе Водолея, символ которого — скала, расщепленная молнией. "Вообще, это один из символов разрушения монолитности вертикали власти. А Луна в соединении с Заходящим Узлом всегда символизирует беду. Учитывая все эти моменты, можно говорить о том, что худшее время для инаугурации лидера государства просто не подберешь", - резюмировал эксперт.

Ранее Влад Росс рассказал о "дурных знаках во время инаугурации Путина". Астролог спрогнозировал скорую трагедию и уход Путина из власти через три месяца или три года.

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