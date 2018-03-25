Пропавший школьный класс и задохнувшиеся животные: все подробности трагедии в Кемерово

Возгорание произошло в час пик, когда на всех этажах торгового центра собирается максимальное количество посетителей.

ТЦ в Кемерово загорелся в выходной день в час пик Фото: МК

Местные СМИ сообщали, что возле центра разразилась паника, люди с криками выбегали на улицу без одежды. Некоторые выбирались на крышу в ожидании помощи.

По словам очевидцев, пожар начался в детском центре на четвертом этаже. Прежде чем вспыхнул огонь и повалил дым, люди слышали какой-то хлопок в игровой комнате.

Огнем охвачен 4 этаж здания Открытые источники

Позже появилась информация, что площадь пожара в торговом центре "Зимняя вишня" разрослась до 1 500 кв. м. Над городом небо затянуло черным дымом.

Фото: скрин ВК

Пожар в Кемерово: погибшие

В Следственном комитете России были обнародованы предварительные данные о погибших: речь идет о трех женщинах, мужчине и ребенке. Всего за медицинской помощью обратились 32 пострадавших, из них 30 госпитализированы. Также родственники разыскивают 35 человек, которые находились в торговом центре в момент пожара. Среди пропавших - почти весь 5 "А" класс из небольшого поселка Трещевский Кемеровской области с населением менее тысячи человек.

По последним данным СК РФ, погибли трое детей и одна женщина.

Причина пожара в Кемерово

Как сообщает МК, причиной пожара стало короткое замыкание карусели и затем огонь перекинулся на шарики в детском бассейне, а также на поролоновые батуты.

В то же время первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что причиной трагедии мог стать поджог в батутной комнате.

"Очаг – батутная комната... Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка, это предварительная версия, вот в этой батутной, воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох", – цитирует Чернова ТАСС.

Трагедия в Кемерово: подробности

"Когда начался пожар, я вместе со своей 7-летней сестренкой смотрел "Тихоокеанский рубеж-2". Неожиданно дверь кинозала открылась, влетела какая-то женщина, которая стала кричать "Пожар!". Никто ничего не понял сначала. Внутрь кинозала повалили клубы дыма. Я схватил сестру, и мы побежали вниз по лестнице. Давка была страшная. Видимость нулевая. Выбирались минут пять. Руки до сих пор дрожат, как представлю, что могло с нами произойти, если бы посетительница центра не зашла в зал", - рассказал посетитель ТРЦ Игорь.

Запертые двери и молчащая пожарная сигнализация

Очевидцы пожара уверяют, что никакого оповещения о пожаре в здании торгового центра не было. Отсутствовала сигнализация и средства пожаротушения. Сотрудники ТРЦ спасались сами, посетителям никто не помогал, в том числе, не открыли эвакуационные выходы.

"Мужчинам пришлось выламывать двери ногами. Они были заперты, - поделилась Юлия. - Никто из сотрудников ТРЦ ничем не помогали, спасались сами".

По информации местных источников, много лет подряд городские власти, МЧС и городское управление архитектуры не имели претензий к "Зимней вишне". Разрешали эксплуатацию ТЦ, выдавали все сертификаты, разрешали организацию массового досуга граждан, в том числе детей. Однако в результате пожара выяснилось, что сигнализация и система пожаротушения не сработала или отсутствовала, а охрана ТРЦ сбежала с пожара в первую очередь, не оказав помощь посетителям. Отмечается, что внутренняя отделка помещений торгового центра была выполнена их дешевого пластика, который плавится. Именно по этой причине пожарные долгое время не могут справиться с огнем.

Люди выкидывались с 4 этажа здания, спасаясь от пожара. Открытые источники

Задохнувшиеся животные в зоопарке

Как сообщает ТАСС, на третьем этаже торгового центра находился зоопарк, в котором содержалось более 200 животных различных видов.

"Я думаю, что они задохнулись и погибли, потому что я выходил последним, людей на территории зоопарка не оставалось. Было сильное задымление на третьем этаже, люди выходили в панике по боковой лестнице. Я просто прикрыл двери: кого-то спасать, вытаскивать животных просто физически не было никакой возможности", - сказал директор зоопарка Евгений Видеман.

Владелец зоопарка отметил, что ТРЦ отцеплено полицией и зайти в здание, чтобы оказать помощь животным, которые еще могли уцелеть, невозможно.

В зоопарке содержалось более 200 животных, которые, вероятно, погибли Открытые источники

В оперативном штабе в Кемерово, который сформирован на месте ЧП у ТЦ "Зимняя вишня", сообщили о том, что пожар локализован на третьем и четвертом этажах. Пока продолжает гореть кровля, поэтому пожарные ведут борьбу с огнем. Площадь обрушения межэтажных перекрытий составила 30 кв метров.

В Кемерово объявлена ЧС

В Кемеровской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. А главе МЧС Владимиру Пучкову президент России Владимир Путин поручил отправиться в Кемерово для руководства спасательной операцией на пожаре в местном торговом центре.

"Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщили в пресс-службе Кремля.

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