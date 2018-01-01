Отравление Скрипалей: в Конгрессе США предложили ввести новые санкции против РФ

Трампу установлен крайний срок в две недели для решения относительно введения санкции против России.
Как говорится в письме конгрессмена на имя президента США, введение новых санкций против РФ "имело бы решающее значение для сдерживания дополнительных атак", сообщает NBC News.
Ройс пишет, что Трампу установлен крайний срок в две недели для решения относительно введения санкции против России за отравление Скрипалей.
"Ваше согласие с Актом об уничтожении химического и биологического оружия и прекращении боевых действий 1991 года имеет решающее значение для того, чтобы показать Путину, что мы серьезно относимся к тому, чтобы оспаривать его смертоносные действия, а также его продолжающиеся атаки на нашу демократию", — добавил Ройс в обращении к Трампу.
Ранее сообщалось о том, что в Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против России.
Недавно спикер американской Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что США готовы рассмотреть новые санкции против России.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.
Кроме того, в США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2".
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