В Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против России

В американском Сенате вскоре представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

Как заявили сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес, законопроект будет передан на рассмотрение в ближайшие дни.

"Это позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки путем санкций", Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах", — говорится в заявлении сенаторов.

Новые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга.

При этом в законопроекте содержится пункт, предусматривающий, что США не смогут выйти из НАТО без согласия сената. Также в нем говорится об активизации усилий по борьбе против "российской дезинформации".

Ранее спикер американской Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что США готовы рассмотреть новые санкции против России.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.

Кроме того, в США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2".