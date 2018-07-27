Отравление Скрипалей: в Конгрессе США предложили ввести новые санкции против РФ

Глава комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Эд Ройс обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести санкции против России из-за дела об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как говорится в письме конгрессмена на имя президента США, введение новых санкций против РФ "имело бы решающее значение для сдерживания дополнительных атак", сообщает NBC News.

Ройс пишет, что Трампу установлен крайний срок в две недели для решения относительно введения санкции против России за отравление Скрипалей.

"Ваше согласие с Актом об уничтожении химического и биологического оружия и прекращении боевых действий 1991 года имеет решающее значение для того, чтобы показать Путину, что мы серьезно относимся к тому, чтобы оспаривать его смертоносные действия, а также его продолжающиеся атаки на нашу демократию", — добавил Ройс в обращении к Трампу.

Ранее сообщалось о том, что в Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против России.

Недавно спикер американской Палаты представителей Пол Райан заявил о том, что США готовы рассмотреть новые санкции против России.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены.

Кроме того, в США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2".