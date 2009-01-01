Путин в очередной раз устроил "чистку" генералов

С должностей сняли 10 генералов из структур МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Владимир Путин. kremlin.ru

Президент России Владимир Путин устроил очередную чистку силовиков.

Как говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, с должностей сняты 13 высших чинов из структур Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний.

В документе сообщается, что своих постов лишились начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майор полиции Владимир Берглезов и руководитель Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий.

От должностей также освобождены начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников, начальник УМВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов, старший следователь по особо важным делам при председателе СК России генерал-майор юстиции Александр Филин, начальник ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев, начальник УФСИН по Республике Мордовия генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягъяев.

Кроме того, от должностей были освобождены два прокурора и полковник юстиции.

О причинах такого решения не сообщается.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об увольнении 16 генералов МВД, МЧС, СК РФ.