Россия занимается "экспортом агрессии" — дипломат

В РФ традиционно есть два режима, отметил Хара.

РФ сможет продолжать агрессию в 2018-м, считает эксперт mir24.net

Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат Александр Хара заявил, что агрессия Российской Федерации обусловлена скверными делами в экономической, политической и других плоскостях, это так называемый "экспорт агрессии".

России сможет продолжать агрессию, в том числе и против Украины, в 2018-м году, рассказал он на чате в "Главреде".

"Речь идет как о финансах, так и о готовности российского общества жить под режимом Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.). Более того, агрессия России обусловлена скверными делами в экономической, политической и других плоскостях. Это так называемый "экспорт агрессии", — отметил гость.

По словам собеседника издания, "исторической параллелью является начало Второй мировой войны нацистской Германией, когда она была на грани глубокого экономического кризиса".

"Итак, чтобы ее избежать, нужно было расширять границы Рейха. В России также традиционно есть два режима: либо угнетения или война против собственных граждан (Северный Кавказ), или расширение границ империи на соседние государства", — подчеркнул эксперт.

Ранее секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) говорил "Главреду", что идея "русского мира" провалилась, но Кремль продолжает продвигать ее.