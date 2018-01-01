Россия заняла вторую строчку в рейтинге угроз ЕС

Москвы больше всего боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше.

Reuters

Евросовет по международным отношениям (ECFR) подготовил рейтинг главных угрозы безопасности ЕС

Докла опубликован на сайте ECFR.

Первую строчку заняли радикальные исламистские группировки, вторую - Россия и международные криминальные организации. Третье место заняла Северная Корея.

При этом еще в 2008 году Россия не входила в тройку угроз для ЕС.

По данным исследования, действий России больше всего боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Великобритания и Германия тоже испытывают тревогу по этому поводу. В то же время некоторые страны, к примеру, Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия, не считают Россию опасной. Причинами таких настроений эксперты называют "враждебность в информационном поле и кибератаки" со стороны Москвы.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7, который должен пройти на юге Франции летом 2019 года.

По словам источника агентства в Елисейском дворце, Макрон принял решение не приглашать Путина на саммита "Семерки" поскольку не увидел значительных изменений в ситуации в Украине.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram