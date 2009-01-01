Российский журналист: "в русской истории абсолютно нечем гордиться"

Какой факт так называемой русской истории мы ни возьмем, он оказывается фейком.

Reuters

В подтверждение своих слов публицист рассказал о том, что "Александр Невский на самом деле был прислужником орды, собирал дань с русских городов, а тех, которые плохо платили, сжигал.

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский публицист Александр Невзоров, пишет еizvestia.com.

В истории России "абсолютно нечем гордиться", поскольку "количество лжи в ней давным-давно превысило все мыслимое".

Отвечая на вопрос, могла ли Россия гордиться собственной, а не ворованной у Украины историей, он сказал: "Я считаю, что в русской истории абсолютно нечем гордиться. Не потому, что она такая уж плохая, а потому что она принципиально каждый раз переделывалась, и количество лжи в ней давным-давно превысило все мыслимое".

"Ведь что такое история? Это же не наука, это сырье для идеологии. Практически вся русская история была придумана Карамзиным и набором имперских историков, которые пришли вслед за ним. После невинных шалостей Татищева. Поэтому мы ни о чем говорить здесь не можем, поскольку мы понимаем: какой факт так называемой русской истории мы ни возьмем, он оказывается фейком", — констатировал публицист.

В подтверждение своих слов он рассказал о том, что "Александр Невский на самом деле был прислужником орды, собирал дань с русских городов, а тех, которые плохо платили, сжигал. Или Дмитрий Донской, который по указанию одного татарского хана бил другого татарского хана, а нам потом рассказывали, что это была борьба за освобождение. И все так".

Напомним, российский журналист объяснил, почему Путин "закармливает и задабривает" Чечню.