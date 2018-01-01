"Старый му*ак". Виторган ответил Жириновскому на матерное оскорбление своей жены Собчак

Актер не особенно тщательно подбирал выражения для комментария.

Ксения Собчак и Максим Виторган Soulpost

Актер Максим Виторган, супруг телеведущей и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак , назвал лидера ЛДПР и депутата Госдумы Владимира Жириновского "больным человеком".

"Слушайте, ну он старый му*ак, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год. Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек. Если бы я на каждого больного му*ака обращал внимание…", - сказал Виторган в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, в среду, 28 февраля, в прямом телеэфире во время дебатов кандидатов в президенты РФ Жириновский нецензурно оскорбил Собчак. Та в ответ вылила на него стакан воды.