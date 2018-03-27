В Cambridge Analytica сознались, как использовали Facebook во время выборов президента США

Сотрудник компании заявил, что преступным способом выясняли политические предпочтения избирателей.

Сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли рассказал об использовании данных. Скриншот

В предвыборной кампании президента США Дональда Трампа были использованы персональные данные пользователей социальной сети Facebook

Как заявил 27 марта бывший работник Cambridge Analytica Кристофер Уайли, компания использовала данные пользователей крупнейшей соцсети для помощи предвыборному штабу действующего президента. Об этом сообщает CNBC.

По словам Уайли, фирма незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook, которые затем были использованы для выяснение политических предпочтений избирателей и демонстрации им политической рекламы.

"Мы использовали несовершенство программного обеспечения Facebook для сбора миллионов профилей и построения моделей, которые позволяли нам узнавать людей и применять эти знания", - отметил он.

Уайли сознался, что идею таких действий подал экс-стратег президента США Дональда Трампа Стив Беннон.

Напомним, резонанс возник после того, как руководство компании Facebook провело собственное расследование по поводу связи своих сотрудников со сторонней компанией, завладевшей данными 50 млн пользователей. Выяснилось, что недобросовестные работники использовали личную информацию пользователей для поддержки штаба действующего президента США Дональда Трампа.

Позже из Facebook в связи со скандалом исчезли легендарные страницы SpaceX и Tesla.

В целом за неделю акции компании упали в цене на 58 миллиардов долларов, а владелец компании Марк Цукерберг принес пользователя извинения со страниц британских СМИ.