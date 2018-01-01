"Старик опять ужрался всракатан". Юнкера на дрожащих ногах на саммите НАТО подхватил Порошенко: видео

Журналисты отметили несколько странное поведение европейского чиновника.

Юнкера с трудом спустили со ступенек Скриншот из видео

На саммите НАТО в Брюсселе СМИ обратили внимание на проведение главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который ходил на официальных мероприятиях шатаясь и с трудом перебирая ногами.

Как сообщает телеканал Polsatnews, сначала Юнкеру помогают спуститься со ступенек два человека. Затем во время ходьбы он пошатнулся назад и чуть было не упал, но его подхватил президент Украины Петр Порошенко. При этом Юнкер продолжал, улыбаясь, разговаривать и жестикулировать.

Стоит отметить, что другие участники саммита смотрели на состояние Юнкера вовсе не встревоженно.

Пользователи встретили видео с пьяным еврочиновником и услужливой поддержкой Порошенко иронично: "Порицают Жан-Клода Юнкера за то, что старик опять ужрался всракатан. А мы его за то и любим — накидается и давай раздавать подсрачники другим рептилоидам", "Украина поддержала Европу в сложный момент)))", "Надо отдать должное - Петр поддержал технично".

Напомним, Порошенко рассказал, о чем беседовал с Трампом во время 20-минутной встречи на саммите НАТО; предметом обсуждения стали встреча Трампа и Путина в Хельсинки и проблема "Северного-потока-2".

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