"Агент Путина": в Раде предложили переименовать Переяслав-Хмельницкий

Депутат предполагает, что в дальнейшем упоминание Хмельницкого будет ликвидировано и из других топонимов.

Богдан Хмельницкий

В повестку дня заседания Верховной Рады на среду, 20 июня, включили вопрос о переименовании города Переяслав-Хмельницкий. Предлагается не упоминать в нем гетмана Богдана Хмельницкого, который пошел на воссоединение Московского царства и Малороссии.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Попов (Радикальная партия) Facebook.

"Сегодня в повестке дня Рады - переименование города Переяслав-Хмельницкий. Вторую часть названия надо убрать, Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина", - иронизирует депутат.

Депутат предполагает, что в дальнейшем упоминание Хмельницкого будет ликвидировано и из других топонимов.

"Но на этом останавливаться нельзя. Теперь, видимо, надо убрать соответствующую фамилию из названия города Хмельницкий, улицы Хмельницкого в Киеве (вернуть ей прежнее название), заменить голову памятнику Хмельницкого на более политкорректную и развернуть коня, чтобы всадник показывал булавой в другую сторону. В Киеве жара, 451 по Фаренгейту", - написал Попов.

Стоит отметить, что постановление о переименовании города было зарегистрировано еще в апреле этого года. В пояснительной записке говорится, что Киевский областной совет обратился в Верховную Раду Украины с представлением о переименовании города Переяслав-Хмельницкий в Переяславль.

"Переименование города Переяслав-Хмельницкий инициировано Переяслав-Хмельницким городским советом с целью возвращения городу его исторического названия Переяславль", - говорится в документе.

Переяслав был переименован в Переяслав-Хмельницкий в 1943 году.

Ранее сообщалось, что депутаты Киевского городского совета на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовали переименование 11 улиц столицы.

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