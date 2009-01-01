Эксперты поймали Тимошенко на лжи и манипуляциях

Только одно из пяти заявления леди Ю соответствует действительности.

Юлия Тимошенко УНИАН

Лидер фракции ВО "Батьківщина"преимущественно оперирует недостоверной информации в своих публичных выступлениях.

Такой вывод сделали аналитики проекта "Дословно", проанализировав выступление Тимошенко 7 сентября в эфире телеканала "NewsOne" в 20:00.

Для анализа эксперты отобрали несколько фактов, которые опиралась лидер "Батьківщини". Из пяти проанализированных заявлений четыре оказались ложными или манипулятивными.

"В сентябре в Украине традиционно начинается новый политический сезон. КИУ в рамках проекта "Дословно" возобновляет работу по проверке заявлений политиков во время выступлений на телевидении. Первопроходцем стала Юлия Тимошенко, которая, к сожалению, не прошла удачно проверку экспертов. Мы зафиксировали довольно много неточностей и ложных фактов, которые она озвучила во время телевизионного интервью", — отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.