Эксперты поймали Тимошенко на лжи и манипуляциях

Только одно из пяти заявления леди Ю соответствует действительности.
Такой вывод сделали аналитики проекта "Дословно", проанализировав выступление Тимошенко 7 сентября в эфире телеканала "NewsOne" в 20:00.
Для анализа эксперты отобрали несколько фактов, которые опиралась лидер "Батьківщини". Из пяти проанализированных заявлений четыре оказались ложными или манипулятивными.
"В сентябре в Украине традиционно начинается новый политический сезон. КИУ в рамках проекта "Дословно" возобновляет работу по проверке заявлений политиков во время выступлений на телевидении. Первопроходцем стала Юлия Тимошенко, которая, к сожалению, не прошла удачно проверку экспертов. Мы зафиксировали довольно много неточностей и ложных фактов, которые она озвучила во время телевизионного интервью", — отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
|
№
|
Заявление
|
Факт
|
1
|
Они хотели учителям оставить среднюю заработную плату примерно на уровне 4-5 тысяч гривен.
|
Манипуляция
В законопроекте предлагалось установить минимальную зарплату для учителей низкой квалификации на уровне 6400 гривен без учета доплат.
|
2
|
У нас экономика летит вниз.
|
Неправда
Экономика Украины уже шестой квартал подряд имеет тенденцию роста.
|
3
|
У нас многие годы не проводится перепись населения.
|
Правда
Последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году.
|
4
|
Если 40 лет стажа нет, то до свидания пенсия.
|
Манипуляция
Пенсионная реформа предусматривает возможность компенсации денежными взносами отсутствие страхового стажа.
|
5
|
Что будет бесплатно (после медицинской реформы)? Такой минимум, что человек вообще не сможет свое здоровье держать. Возможно только некоторые вызовы скорой помощи.
|
Неправда
Бесплатные услуги для пациента называться государственным гарантированным пакетом, в который внесут 80% самых распространенных обращений к врачу: спасение или неотложная помощь, первичная медицинская и паллиативная помощь.