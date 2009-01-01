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Эксперты поймали Тимошенко на лжи и манипуляциях

Сегодня, 13:00

Только одно из пяти заявления леди Ю соответствует действительности.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко УНИАН
Лидер фракции ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко преимущественно оперирует недостоверной информации в своих публичных выступлениях.

Такой вывод сделали аналитики проекта "Дословно", проанализировав выступление Тимошенко 7 сентября в эфире телеканала "NewsOne" в 20:00.

Для анализа эксперты отобрали несколько фактов, которые опиралась лидер "Батьківщини". Из пяти проанализированных заявлений четыре оказались ложными или манипулятивными.

"В сентябре в Украине традиционно начинается новый политический сезон. КИУ в рамках проекта "Дословно" возобновляет работу по проверке заявлений политиков во время выступлений на телевидении. Первопроходцем стала Юлия Тимошенко, которая, к сожалению, не прошла удачно проверку экспертов. Мы зафиксировали довольно много неточностей и ложных фактов, которые она озвучила во время телевизионного интервью", — отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Факт

1

Они хотели учителям оставить среднюю заработную плату примерно на уровне 4-5 тысяч гривен.

 

Манипуляция

В законопроекте предлагалось установить минимальную зарплату для учителей низкой квалификации на уровне 6400 гривен без учета доплат

2

У нас экономика летит вниз.

 

Неправда

Экономика Украины уже шестой квартал подряд имеет тенденцию роста.

3

У нас многие годы не проводится перепись населения.

 

Правда

Последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году. 

4

Если 40 лет стажа нет, то до свидания пенсия.

 

Манипуляция

Пенсионная реформа предусматривает возможность компенсации денежными взносами отсутствие страхового стажа. 

5

Что будет бесплатно (после медицинской реформы)? Такой минимум, что человек вообще не сможет свое здоровье держать. Возможно только некоторые вызовы скорой помощи.

 

Неправда  

Бесплатные услуги для пациента называться государственным гарантированным пакетом, в который внесут 80% самых распространенных обращений к врачу: спасение или неотложная помощь, первичная медицинская и паллиативная помощь.
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Тимошенко, ложь, манипуляции, Дословно, Кошель, КИУ
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