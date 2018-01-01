"Это все от бессилия": в Совфеде объяснили, почему в Раде считают Керченский мост украинским

Украинские и российские политики продолжают обмениваться мнениями на счет Крымского моста.

Шуфрич объяснил, почему Керченский мост принадлежит Украине. Скриншот видео с tsn.ua

Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич объяснил, почему Керченский мост нужно считать украинским.

"По моему мнению, как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост наш. И слава богу, что он есть", — объяснил он в эфире телеканала "112 Украина".

В ответ член комитета так называемого Совета Федерации по международным делам аннексированного Крыма Сергей Цеков заявил в интервью RT, что "сейчас в Украине очень мрачная обстановка и люди запуганы, подобные заявления вполне могут быть связаны с этим".

"Должны ли мы обращать на них внимание? Безусловно, такое надо отслеживать, знать настроения, преобладающие в стране. Но при этом не стоит забывать, что это все от бессилия. Украинские политики никак не могут повлиять на ситуацию с Крымским мостом", – считает он.

Цеков напомнил, что ранее украинские политики заявляли, что мост вообще не будет построен.

"Сейчас мост готов и активно используется. Так что политики начинают делать подобного рода заявления, в том числе и для избирателей. А Крым в составе Российской Федерации навсегда, это воля крымчан", — заявил Цеков.

Накануне народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что мост в захваченный Крым над Керченским проливом нужно уничтожить, поскольку он является частью "вражеской инфраструктуры".

Напомним, американский журналист Том Роган написал колонку для Washington Examiner о том, что Украина должна взорвать мост на полуостров. Позже в новой статье он объяснил, что побудило его сделать скандальное предложение.

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