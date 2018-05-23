"Нарушение строительных норм". Российский эксперт назвал главную проблему Крымского моста

Строительство Крымского моста велось с нарушениями, ведь такой объект нельзя было возводить на грунте, который находится на дне Керченского пролива, заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.

По его словам, утвержденный проект сооружения не подходит для глинистого, песчаного дна пролива, да еще и расположенного в сейсмически опасном районе.

По словам Медовара, он неоднократно подчеркивал, что строить мост нельзя, сообщают "Крым Реалии".

"Главная опасность Керченского моста изначально была в том, что нарушили строительные нормы и правила. В них говорится о том, что арочные мосты, а это арочный мост, в сейсмических районах, а это сейсмический район, можно строить только на таких породах, как гранит или похожих, которые не проседают и держат нагрузку. А в Керченском проливе полутвердые глины, насыщенные водой с песком. Поэтому и появляются трещины, проседания", — добавил эксперт.

Отметим, накануне народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что мост в захваченный Крым над Керченским проливом нужно уничтожить, поскольку он является частью "вражеской инфраструктуры".

Напомним, американский журналист Том Роган написал колонку для Washington Examiner о том, что Украина должна взорвать мост на полуостров. Позже в новой статье он объяснил, что побудило его сделать скандальное предложение.