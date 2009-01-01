Генерал-разведчик рассказал о колоссальной проблеме Украины

Наша система обеспечения безопасности граждан пребывает на самом низком уровне, и убийство Окуевой это подтверждает, сказал Маломуж.

Николай Маломуж Главред

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армиизаявил, что в нашей стране есть колоссальная проблема с обеспечением безопасности как государства в целом, так и отдельных граждан.

Об этом он рассказал "Главреду", комментируя убийство чеченского добровольца сил АТО Амины Окуевой.

По словам эксперта, в цивилизованных странах в подобной ситуации в отставку уходит министр внутренних дел, руководитель службы безопасности, руководитель разведки.

"Они идут в отставку сразу, самостоятельно, не дожидаясь никаких материалов следствия или результатов. Потому что для всех очевидно, что произошел провал. А у нас такие провалы происходят тотально", — отметил собеседник.

Генерал считает, что "нынешняя украинская система обеспечения безопасности граждан пребывает на самом низком уровне, и убийство Окуевой это подтверждает". "В Украине не создана целостная система — такая модель работы, которая бы предусматривала общую деятельность разведки, СБУ, правоохранителей и т.д", — добавил аналитик.

"В этой системе разведка бы выявляла подготовку терактов или диверсий и действовала на их упреждение терактов и диверсий, подобных взрывам на складах боеприпасов, убийству Окуевой, покушению на Мосийчука и т.д. СБУ в комплексе с разведкой должна выявляла подрывную деятельность на территории нашего государства", — объяснил Маломуж.

Полицейские структуры при этом призваны вести оперативную работу, выявляя преступников, которые используются либо для совершения терактов, либо в криминальных разборках.

"То есть такая модель предусматривает комплекс мер и включает все разведывательные, контрразведывательные, правоохранительные, оперативные и технические элементы, агентурную работу. Эта модель действует во всех передовых странах мира и препятствует деятельности террористических групп, шпионов и уголовных преступников", — сказал аналитик.

"Кому могло понадобиться устранять Окуеву? Турчинов (секретарь СНБО Александр Турчинов — Ред.) сразу возложил вину за случившееся на Россию. Но хотелось бы, чтобы наши политики и советники Авакова (глава МВД Арсен Аваков — Ред.) не винили сразу Россию или ФСБ, а рассматривали разные версии. Хотя вполне может быть, что за убийством Амины Окуевой стоит Россия", — подчеркнул экс-глава Службы внешней разведки.

"Но эта версия не должна быть единственной. Потому что здесь может быть и российский след, и результат действий террористических организаций, и чеченский след. Допускаю, что вполне могли быть разборки между чеченцами в Украине (а тут действуют различные группировки). Это также может быть связано с политическими аспектами, с бизнесом и криминальными конфликтами", — заявил эксперт.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что есть две основные версии совершения убийства — действия спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в Украине и месть Адаму Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзан Кадыров, его окружения.