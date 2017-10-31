Окуева "взяла на себя шесть пуль из АК". Боец АТО показал фото расстрелянного авто

Боец АТО Ротан Крымский заявил, что в автомобиль, в котором ехали супруги-чеченские добровольцы сил спецоперации Амина Окуева и Адам Осмаев, злоумышленники стреляли справа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также воин опубликовал фотографию расстрелянной машины.

"Стрельба велась справа. Амина взяла на себя шесть пуль из АК (автомата Калашникова — Ред.)", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Фото: facebook.com/Ротан Крымский

