Геращенко рассказала, как "отшила" ФСБшных пранкеров

В приемную первого заместителя председателя парламента позвонили с российского номера и представились помощницей омбудсмена РФ.

Ирина Геращенко сказала, что не захотела общаться с ФСБшными пранкерами tsn.ua

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что во вторник, 3 июля, отказалась разговаривать с ФСБшными пранкерами.

Злоумышленник представился секретарям помощницей Уполномоченной Российской Федерации по правам человека — Татьяны Москальковой, написала зампредседателя в Facebook.

"Сегодня в мою приемную позвонили с российского номера, представились моим секретарям... Кирой, помощником омбудсвумен Москальковой, мол, "Татьяна Николаевна" через 5 минут хочет поговорить с вами о вашем заявлении по заключенным", — отметила политик.

Ирина Геращенко сказала, что не захотела общаться с ФСБшными пранкерами Скриншот с facebook.com/iryna.gerashchenko

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) похвастались розыгрышем председателя СБУ Василия Грицака от имени журналиста из РФ Аркадия Бабченко — рассказали главе спецслужбы, что на россиянина напали, когда он в центре Киева смотрел матч Чемпионата мира по футболу 2018 Россия — Испания.

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