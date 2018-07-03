Геращенко пояснила отсутствие Вышинского в списке для обмена заключенными

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что журналиста и главу информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского никогда не просила обменять российская сторона.

"Эксперты и неправительственные организации говорят, что в тюрьмах больше русских и обращают внимание, что в обнародованном "списке-23" нет фамилии Вышинского. Объясняю: мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО. Фамилии других русских, в т.ч. Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах, как предложение", - написала она в Facebook.

Геращенко также подчеркнула, что "сейчас мы обнародовали список 23, отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля".

"Украинская сторона десятки раз различными способами и в различных форматах передавала РФ фамилии этих россиян, которых мы готовы передать в обмен на освобождение политзаключенных Кремля, зеркально. Эти люди осуждены или задержаны за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, за подготовку терактов, шпионаж и другие тяжкие преступления. Украинская сторона готова их помиловать при зеркальном освобождении Россией политических узников Кремля", - отмечает она.

Напомним, Геращенко в прямом эфире перечислила имена россиян, которых Украина готова обменять на удерживаемых в России украинцев.