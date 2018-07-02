"СБУшников зацепили, и они разбежались": пранкеры похвастались розыгрышем Грицака от имени Бабченко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что им якобы удалось разыграть главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

По их словам, звонили они руководителя ведомства от имени "убитого", а затем "воскресшего" журналиста Аркадия Бабченко, который с тех пор находится под наблюдением украинских спецслужб, пишет РИА "Новости".

От имени Бабченко они якобы сообщили Грицаку, что на того напала группа человек. По их словам, произошло это, когда "Бабченко" смотрел в центре Киева матч Россия – Испания. На выложенном ими аудио говорится: "Видимо, это кое-кому не понравилось — постоянной публике этого заведения".

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Спецохрана, по версии пранкеров, ситуацию исправить не смогла: "Но их тоже немножко так зацепили, они пытались применить там оружие, но вот разбежались".

Грицак якобы пообещал направить на место инцидента дежурную службу.

Напомним, российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) утверждал, что он вместе с "коллегой" Лексусом (Алексей Столяров) в новогоднюю ночь разыграли президента Петра Порошенко, позвонив ему от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.