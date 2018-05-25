Глава Сербской церкви назвал Порошенко "врагом всего православного мира"

В Москве сербского патриарха уже наградили.

Петр Порошенко с женой на пасхальной службе. Фото: president.gov.ua

Во время визита в Москву Патриарх Сербский Ириней резко раскритиковал всех, кто просит томоса об автокефальной поместной украинской церкви у Константинопольского патриарха.

При этом священнослужитель назвал "врагами всего православного мира" всех, кто помогает созданию единой автокефальной церкви в Украине, то и есть и президента Украины Петра Порошенко, выступившего с такой инициативой.

"Сегодня мученическая Украинская православная церковь, где Святой князь Владимир крестил народ Святой Руси, осквернена богохульством раскольника, насилием и кровопролитием. Сербская православная церковь полностью поддерживает единство и целостность Русской православной церкви и решительно осуждает действия униатов и раскольников, которые рвут одежду Христову в городе святой купели киевского крещения, продав свой народ врагам веры", – заявил Ириней, пишет Эспрессо.tv со ссылкой на сайт Сербской православной церкви.

По его словам, "каждый, кто поможет украинским раскольникам, враг не только Русской церкви и русского мира, но и всех православных славянских народов и всего православного мира".

В Москве сербского патриарха уже отметили наградой Международного фонда единства православных народов.

Стоит отметить, что сама Сербская православная церковь является автокефальной поместной православной Церковью. По почитаемости она занимает 6-е место среди автокефальных поместных церквей Константинопольского патриархата и 7-е место – Московского патриархата.

Ранее в УПЦ МП сделали заявление о предоставлении автокефалии. Там настаивают, что автокефальный статус "имеет чисто технический церковный характер".

Напомним, по причине разногласий дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Синоде Константинопольского патриархата перенесли на июнь.

Как сообщалось, УПЦ КП обвинила Россию в намеренном противодействии получению автокефалии.

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