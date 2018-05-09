Вселенского Патриарха Варфоломея тайно госпитализировали из-за автокефалии церкви в Украине

Вселенского Патриарха Варфоломея госпитализировали в больницу Константинополя.

Причем в больницу он попал еще 6 мая, однако известно об этом стало лишь сейчас. "Проговорился" у себя в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий.

7 мая Патриарх вышел из больницы после обследования. По информации медиков, до госпитализации он чувствовал себя плохо. Однако это не помешало ему посетить мессу в Стамбуле. Там его состояние и ухудшилось.

А вот после пребывания в больнице Варфоломей отменил поездку к Патриарху Александрийскому и всея Африки Феодору II, которая была запланирована на 6-8 мая. По словам медиков, из-за повседневных дел Патриарх чувствует себя плохо.

В УПЦ КП состояние здоровья Варфоломея связали с вопросом о признании автокефалии украинской церкви. "Кажется, что напряжение последнего времени, в частности давление, которое он испытывает в связи с решением о признании автокефалии церкви в Украине, сказывается", – написал Евстратий (Зоря).

Напомним, президент Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии УПЦ.

В то же время в УПЦ МП заявили о том, что обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине является превышением власти.