Церковь Киевского патриархата обвинила Россию в намеренном противодействии получению автокефалии

УПЦ Киевского патриархата обвиняет Россию и лояльные к ней политические силы во вмешательстве в процесс предоставления автокефалии православной церкви в Украине.

"Украинское государство, и в частности президент Украины, не вмешиваются во внутренние церковные дела, не нарушают конституционной нормы об отделении церкви от государства, а исключительно оказывают содействие в вопросах, относящихся к государственной компетенции", - говорится в синодальном обращении по вопросу утверждения в Украине единой Поместной православной церкви, опубликованном на сайте УПЦ КП.

В сообщении отмечается, что решение вопроса предоставление автокефалии – это сфера взаимодействия исключительно Константинопольского патриархата и православной церкви Украины.

"Вместе с тем известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс признания с целью помешать ему", - заявили в УПЦ КП.

Представители украинского духовенства заявляют, что Россия оказывает давление в связи с вопросом автокефалии на Константинопольский патриархат. Сообщается о сборе подписей против данной инициативы, который политические структуры организовали на территории Украины.

"Учитывая эти факты мы выражаем протест против вмешательства Российской Федерации в церковные дела, против использования прокремлевскими политиками своего влияния в руководящих структурах митрополии Московского патриархата в Украине с целью помешать признанию автокефалии", - говорится в синодальном обращении.

В сообщении также порицается призыв к насилию в связи со спорными вопросами автокефалии. В УКПЦ КП приглашают верян других патриархатов и вероисповеданий объединяться в единую поместную церковь Украины.

Напомним, по причине разногласий дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Синоде Константинопольского патриархата перенесли на июнь.