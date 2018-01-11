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Кириленко предложил обложить военным сбором артистов, гастролирующих в России

Сегодня, 20:58

Это вопрос в основном этический, считает вице-премьер-министр Украины.

Кириленко Вячеслав
Кириленко предложил обложить артистов военным сбором job-sbu.org
В Украине необходимо создать специальный реестр артистов, которые с гастролями посещают Россию, а также обязать их платить военный сбор.

С таким предложением выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

"О "наших" гастролерах в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но едешь в РФ на гастроли — сообщаешь, попадаешь в спецреестр, на ТВ во время выступления или клипа надпись: "Этот артист гастролирует в стране-агрессоре", в Украине платишь дополнительный военный сбор", — отметил он.


Напомним, ранее в Сети бурно отреагировали на предложение о наказании для украинских артистов, гастролирующих в РФ.
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Кириленко, Россия, Украина, артисты, военный сбор
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