В Сети бурно отреагировали на предложение о наказании для украинских артистов, гастролирующих в РФ

Предложение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания наложить наказание в виде штрафных санкций или уголовной ответственности на украинских артистов, гастролирующих в России, не оставило равнодушными пользователей соцсетей.

В комментариях люди обсуждают оригинальное предложение Нацсовета, при этом не сдерживая своих эмоций:

"Да нет уже миллионов заробитчан в России. И вообще как можно работать в стране, которая ведёт войну против Украины? И вообще, эти все работники должны быть под прицелом СБУ", — пишет Людмила Королёва.

"Тогда нужно всё Украину обнести колючей проволокой , Польша тоже уже зрадниками становиться!", — комментирует Сергій Терещенко.

"...а ещё кто то остался в Украине??..вроде все нормальные артисты уже в Россию перебрались", — считает Павел Еремин.

"А давайте за фабрику в Липецке срок дадим!", — намекает на президентский бизнес в РФ Андрей Василенко.

"Лучше высшую меру! Это вам не уголь с газом покупать))", — ерничает Vasilii Molchanov.

"Я даже стесняюсь спросить, а зоробитчане, чем отличаются от артистов? Их тоже к уголовной ответственности? Я так думаю, не нравиться не ходи на концерты, не покупай диски, переключить канал. Во время гражданской войны,один белый генерал (кажется Юденич) говорил, чтобы артистов, проституток и кучеров не трогать, так как они прислуживают любой власти!", — подчеркнул Михаил Давидчук.

"Я согласен. Ездить на гастроли в стан врага-ПРЕДАВАТЬ память ПОГИБШИХ , плевок в души инвалидам и остальным защитникам", — заявил Сергей Ченцов.

"Маразм крепчает", — кратко написала Раиса Тищенко.

"Достаточно обложить их доходы дополнительным 50%-ным налогом на нужды АТО", — выдвинул предложение Иван Иванченко.

"Когда будет ответственность за прокачку вражеских нефти и газа?", — сделал резонное замечание Сергей Соловьев.

"Для российских бы тоже ввели", — Филипп Прокудин.

Напомним, ранее в сети появился список украинских артистов, которые снялись в российском "Голубом огоньке".