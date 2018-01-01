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"Ничего себе у тебя курс, мальчик". Сеть "взорвалась" фотожабами по поводу Тимошенко и полураздетого мужчины

Сегодня, 17:41
Тимошенчиха фотожабы < >
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1 / 6 (Соцсети)

Выступление молодого мужчины в жанре: "Показал ей весь торс и подарил" вызвала бурный резонанс среди украинских интернет-пользователей.

Во время выступления лидера партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Раде Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс страны" в столице Украины на сцену внезапно вышел молодой мужчина, который немедленно оголил торс и добавил, что любит политика и "хочет в Европу".

Естественно, что такое неординарное событие на некоторое время стало главной темой для украинских интернет-пользователей и главным поводом создавать фотожабы.

"Главред" собрал наиболее интересные образцы их буйного креатива по этому поводу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сеть взорвалась фотожабами на "воскрешение" российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.

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Теги:  
Юлия Тимошенко, Верховная Рада, Батькивщина, мужчина, торс, фотожабы
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