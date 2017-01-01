Отвод подконтрольных РФ сил на Донбассе. Волкер раскрыл, что собирается обсудить с Сурковым

Дипломат надеется выложить видение США того, что можно сделать для ускорения завершения конфликта.

Курт Волкер на встрече с помощником главы России надеется выложить видение Штатов того, как можно ускорить завершение конфликта Reuters

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что во время встречи собирается обсудить с помощником российского президента Владимира Путина — Владиславом Сурковым — отвод подконтрольных РФ сил на Донбассе и освобождение пленных

Дипломат надеется выложить видение Штатов того, что можно сделать для ускорения завершения конфликта, рассказал он в интервью "Радио Свобода".

"Это потребует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные силы, которые там есть, в конце концов должны быть расформированы", — отметил собеседник. Спецпредставитель подчеркнул, что много людей до сих пор содержатся на оккупированных территориях и прямо в РФ. "Конечно, я планирую поднять этот вопрос", — заявил Волкер.

"Не думаю, что это то, чем господин Сурков занимается лично, но надеюсь, что они передадут сообщение, что важно продолжать освобождение удерживаемых лиц с обеих сторон как шаг для укрепления доверия и основу для достижения взаимопонимания", — добавил дипломат.

Напомним, 23 января Курт Волкер прибыл в Украину, в Киеве он, в частности, встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генералом Виктором Муженко и президентом Петром Порошенко. СМИ узнали, что спецпредставитель Госдепартамента США может встретиться с Владиславом Сурковым 26 января в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае.