Порошенко пообещал присоединиться к санкциям США против российских олигархов

Глава государства пообещал синхронизировать санкционный список с аналогичным списокм от американского Минфина.

Петр Порошенко пообещал наказать Дерипаску.

Украина присоединится к санкциям Минфина США , которые были введены против крупнейших российских олигархов и сделает это максимально синхронизированно.

С таким заявлением выступил президент страны Петр Порошенко на брифинге после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Несколько дней тому назад я дал поручение СБУ, Кабмину, СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшее время будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены. Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США. Безусловно, в санкционный список попадет Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов", — заявил Порошенко.

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Напомним, в пятницу, 6 апреля, США ввели новые масштабные санкции против окружения Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, чье состояние превышает миллиард долларов - Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

После этого российские олигархи потеряли за день 12 миллиардов долларов. Сильнее всего обвалились котировки En+ и "Русала" бизнесмена Олега Дерипаски, владельца "Норильского никеля" Владимира Потанина (его состояние сократилось почти на 10% или на 1,5 миллиарда долларов) и сенатора Сулеймана Керимоав, который обеднел на 1,4 миллиарда долларов (минус 22%). Кроме того, попавший под санкции "Русал" Дерипаски предупредил о дефолте. 9 апреля рухнул рубль и российский фондовый рынок. За день все бизнесмены из списка потеряли более 14 миллиардов долларов совокупного состояния.

Также в настоящий момент США готовят запрет на сделки с облигациями России и госбанков и пакет новых санкций из-за отравления Сергея Скрипаля.